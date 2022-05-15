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У Каннах з’явилася площа Тараса Шевченка та Український дім

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Площа Тараса Шевченко у Каннах

На мапі відомого французького міста Канни з’явились площа Тараса Шевченка та Український дім.

Урочиста церемонія перейменування затишної канської площі на честь українського поета Тараса Шевченка відбулась за участі посла України у Франції Вадима Омельченка та мера міста Канни, президента Асоціації мерів міст Франції Давіда Лізнара.

Також на церемонії були присутні активісти франко-українських асоціацій, місцеві політичні і громадські діячі та українські родини, які знайшли прихисток у Каннах та околицях.

Посол Вадим Омельченко подякував меру Канн та його команді за неймовірну підтримку України.

– Дякую, що з перших днів після початку війни були і залишаєтесь з нами! – сказав Омельченко.

Мерія Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакитний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

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