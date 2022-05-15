На мапі відомого французького міста Канни з’явились площа Тараса Шевченка та Український дім.

Урочиста церемонія перейменування затишної канської площі на честь українського поета Тараса Шевченка відбулась за участі посла України у Франції Вадима Омельченка та мера міста Канни, президента Асоціації мерів міст Франції Давіда Лізнара.

Також на церемонії були присутні активісти франко-українських асоціацій, місцеві політичні і громадські діячі та українські родини, які знайшли прихисток у Каннах та околицях.

Посол Вадим Омельченко подякував меру Канн та його команді за неймовірну підтримку України.

– Дякую, що з перших днів після початку війни були і залишаєтесь з нами! – сказав Омельченко.

Мерія Канн була однією з перших у Франції, яка вивісила жовто-блакитний прапор у знак солідарності з українцями на ранок після російського нападу на Україну.