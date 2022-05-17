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Дискусії продовжуються: в ЄС не змогли узгодити шостий пакет санкцій проти РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Жозеп Боррель

Країни-члени Європейського Союзу не змогли узгодити шостий пакет санкції проти країни-агресора Російської Федерації.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Ми продовжимо запроваджувати санкції проти Росії, щоб зробити ціну вторгнення непідйомною для Кремля. Ми продовжуємо дискусії. На жаль, сьогодні було неможливо досягти угоди, щоб фіналізувати шостий пакет санкцій, – повідомив представник Євросоюзу.

За його словами, дискусії про шостий пакет санкцій проти Російської Федерації ще тривають.

– Питання повернеться до Комітету постійних представників, а посли продовжать дискусії. Ми залишаємося з тими ж складнощами щодо одностайності про ембарго на російську нафту, – повідомив Боррель на пресконференції за результатами Ради із закордонних справ у Брюсселі.

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Фото: Getty Images

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