В Естонії стартували найбільші із 1991 року навчання НАТО

В Естонії 16 травня стартували масштабні навчання НАТО, які триватимуть до 3 червня. Їхнє проведення було заплановане ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє суспільний мовник Естонії ERR.

Навчання в Естонії мають кодову назву Їжак-2022 (Siil 2022). Такі військові навчання відбудуться у країні удвадцяте.

У них візьмуть участь 15 тис. військових із 14 країн, з-поміж яких від Естонії буде 7 тис. резервістів.

Відомо, що до маневрів залучать американські, британські та польські ракетні системи. Географія навчань охопить територію від данського острова Борнгольм до північної частини Латвії через естонський острів Сааремаа.

Цьогорічні навчання НАТО в Естонії будуть одними з найбільших у країні з 1991 року.

НАТО також проведе навчання Захисник Європи та Швидка відповідь у Польщі та восьми інших країнах. Залучатимуться 18 тис. військових із 20 країн.

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У Литві відбудуться навчання під назвою Залізний вовк, до яких залучать 3 тис. військових та 1 тис. одиниць техніки, зокрема німецькі танки Leopard 2.

На початку травня у Європі стартували найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО. У них взяли участь понад 3,3 тис. учасників із 30 країн світу. У порівнянні з попередніми роками – у 2022 році розмір навчань удвічі більший.

Джерело: ERR