Розширення контрнаступу України може стати переломним моментом у війні – WP

Травень, 17 в 18:19

Здається, що кровопролиття в Україні немає кінця, але хід війни явно зміщується проти Росії. Вважає редакція видання The Washington Post.

У своїй статті під назвою Росія програє. Це може зробити Путіна більш небезпечним журналісти газети пишуть, що після того, як російські війська не зуміли взяти Київ, очікувалося, що травень стане місяцем більш потужного наступу армії РФ на півдні та сході України для просування на захід. Проте вже половина місяця закінчилася, і зрозуміло, що цей російський план Б теж дає задню.

Перед обличчям жорсткого опору України, підкріпленого своєчасним та масовим постачанням західної зброї, Росія відступила від Харкова аж до кордону, який Путін прагнув стерти.

Зараз дивляться

Росія, “ймовірно, відмовилася від завдання завершити масштабне оточення українських підрозділів” на Сході України, повідомив у неділю вашингтонський Інститут вивчення війни. Тепер, схоже, вона найбільше прагне захопити повністю Луганську область.

Але навіть це може бути за межами можливостей виснажених, погано керованих ЗС Росії. Навпаки: більш вірогідним наступним переломним моментом у цій війні стане розширення українського контрнаступу, який поверне під її контроль дедалі більшу частину утримуваного наразі Росією півдня та сходу України.

Безумовно, це результат, який може найбільше посилити стратегічну поразку Путіна, і тому прихильники України в США, Європі та інших країнах повинні домагатися цього в унісон.

Тому зараз не час йти на перемир’я між Україною та Росією, як пропонували Франція, Німеччина та Італія останніми днями.

Їхнє бажання скоротити цю руйнівну війну і так зменшити втрати як для України, так і для їхніх економік цілком зрозуміле. Їхні обіцянки не нав’язувати Києву умови, безсумнівно, є благими намірами.

Проте ризики послаблення тиску на Путіна до того, як він буде повністю “розбитий”, а можливо, навіть і тоді, занадто високі.

Це стало зрозумілим зі свідчень у Конгресі 10 травня директора національної розвідки Авріл Гейнс, яка сказала законодавцям, що американські агентства “не бачать життєздатного шляху переговорів, принаймні в короткостроковій перспективі”. Основна причина цього полягає у тому, що Путін, як і раніше, прагне до завоювань попри численні військові втрати.

Гейнс сказала, що Путін “готується до тривалого конфлікту”, під час якого “все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу”.

За її словами, більш ймовірним, ніж повернення РФ до переговорів, є “повернення до більш радикальних методів, зокрема запровадження воєнного стану, переорієнтація промислового виробництва або потенційно ескалаційні військові дії”, причому останній пункт особливо зловісний, враховуючи ядерний і хімічний потенціал Росії.

— Путін, ймовірно, розраховує на те, що США та ЄС ослабнуть на тлі дефіциту продовольства, інфляції та цін на енергоносії, які погіршуватимуться, – сказала Гейнс.

Але лідери НАТО не повинні давати Путіну жодних підстав вважати, що така стратегія спрацює.