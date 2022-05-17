Травень, 17 в 13:43

Європейська комісія підготувала документ, який закликає країни-члени Євросоюзу посилити підготовку до повного припинення постачання російського газу.

Про це пише видання Euractiv, у розпорядженні якого є цей документ.

Очікується, що цей документ ухвалять у середу, 18 травня.

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З середини березня ф’ючерси на природний газ торгується за ціною близько 100 євро/МВтч, що в сім разів вище у порівнянні з довгостроковими середніми цінами, спричиненими, головним чином, браком постачання з Росії. Це призвело до зростання цін на електроенергію.

Першим серед нових заходів, передбачених у Брюсселі, є пряме втручання в ринок з максимальною регульованою ціною на природний газ, що постачається європейським споживачам та компаніям (гранична ціна ЄС), йдеться у проєкті документа.

Обмеження цін на газ відразу ж полегшить життя споживачам і запобігатиме інфляційному тиску на економіку, але це також викликає великі суперечки навіть усередині Європейської комісії.

– Одним з основних негативних наслідків є те, що ми втрачаємо ціну як важливу інформацію про попит на газ під час кризи, – зазначив представник ЄС у тексті пропозиції.

Ще один дуже важливий негативний момент полягає в тому, що оголошення граничної ціни на газ під час надзвичайних ситуацій призводить сьогодні до зниження закачування до сховищ, чого необхідно будь-якими способами уникнути.

Ці побоювання широко поділяють “зелені” у Європейському парламенті.

Майкл Блосс, німецький член Європарламенту від “зелених” вважає, що Європі треба зосередитись на вкладенні коштів у відновлювані джерела енергії, а не кидати мільярди грошей платників податків до Росії.

– Ціна на газ впаде, якщо G7 купуватиме газ лише за низькою ціною. Для цього нам потрібна мужність і творчий підхід, і ми не повинні просто поступатися абсурдно високими цінами на газ, — додав Блосс.

Вчені також застерігають від обмеження цін, заявляючи, що це призведе до виснаження сховищ і налякає компанії заповнювати ці сховища.

За словами Лайона Хірта, доцента кафедри енергетичної політики у школі Hertie у Берліні, короткострокові спотові ціни пов’язані із довгостроковими майбутніми цінами на газ зі сховищ.

– Якщо уряди оголосять про майбутню цінову стелю, у компаній не буде стимулу заповнювати газові сховища, а навпаки: раптово стане фінансово привабливим відкласти закачування сховищ або навіть виснажити сховища сьогодні і продавати газ, поки ціни високі, – сказав Хірт у коментарях для Euractiv.

Але незаповнені сховища перед майбутньою зимою не відповідають інтересам Європи.