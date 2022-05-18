Травень, 18 в 17:58

У Білорусі знімають з продажу роман-антиутопію 1984 Джорджа Орвелла про тоталітарну державу. Білоруське видання Наша Ніва повідомило, що відповідний указ про вилучення книги з продажу отримали всі видавці.

— Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. 1984. Про виконання доповісти не пізніше 19 травня, – йдеться у документі.

У тоталітарному Радянському Союзі книга Джорджа Орвелла була заборонена до 1987 року.

На білоруську мову антиутопію переклав Сергій Шупа у 1992 році, коли вийшло перше видання. У 2020 році роман було перевидано у видавництві Янушкевича. А в 2021 році вийшло додаткове видання твору. Він став лідером продажів у багатьох книгарнях у Білорусі.

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Антиутопія Джорджа Орвелла 1984 описує тоталітарне суспільство. Мешканці позбавлені громадянських прав та індивідуальності, ідея порядку абсолютна, існує культ особи Великого Брата, від людей вимагається повне і некритичне підкорення владі.

Деякі вислови антиутопії, як Війна – це мир, Свобода – це рабство та Старший брат стежить за тобою – стали афоризмами.

Також сьогодні, 18 травня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запровадив у країні смертну кару за тероризм та за “замах на тероризм”.

Джерело: Наша Ніва