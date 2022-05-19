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Молдова вимагає виведення військ РФ із Придністров’я – Санду

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Майя Санду

Щоб стати по-справжньому нейтральною державою, Молдова постійно закликає до виведення російських військ з території Придністров’я.

Присутність військових РФ у Придністровському регіоні докорінно порушує норми нашого нейтралітету та незалежності країни, заявила під час виступу у Європарламенті президент Молдови Мая Санду.

Водночас, на її думку, на сьогодні немає безпосередньої загрози втягування Молдови у війну Росії в Україні.

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– Влада Молдови докладає всіх зусиль, щоб зберегти стабільність і мир, виступаючи за дипломатичні шляхи вирішення конфлікту. І ми продовжуватимемо це робити заради наших громадян на обох берегах Дністра, які не хочуть війни чи дестабілізації. Ми маємо бачення мирної реінтеграції країни, – наголосила Санду.

Президент Молдови запевнила, що підтримує мирне політичне врегулювання навколо Придністров’я за повного збереження суверенітету Молдови та територіальної цілісності.

– Проте нещодавня напруженість у Придністровському регіоні посилила побоювання щодо потенційної дестбілізації ситуації, – додала лідер Молдови.

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Джерело: Президентура Республики Молдова

Фото: Президентура Республики Молдова

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