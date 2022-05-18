Сербія пообіцяла взяти участь у відбудові зруйнованих під час війни міст України

Травень, 18 в 19:22

Президент Сербії Александар Вучич прийняв вірчі грамоти у новопризначеного посла України Володимира Толкача та заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні.

Вучич підкреслив, що Сербія прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав, як один з основних принципів міжнародного права, що міститься в статуті ООН, і що в цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України. Він також заявив, що його країна прагне зміцнити відносини між державами.

Політик також зазначив, що Сербія надала найкращі умови для біженців з України.

Зараз дивляться

— Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні, — зазначає видання.

Він наголосив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, як тільки це дозволить ситуація.

Президент Сербії повідомив, що незабаром відвідає українських біженців у Сербії разом із послом Толкачем.

Сербія, яка товаришує з Росією, відмовилася прямо засуджувати вторгнення РФ в Україну. Водночас Вучич обережно критикував рішення Путіна перейти на розрахунок за газ у рублях. Також Белград голосував за призупинення участі Росії в Раді ООН з прав людини.

Джерело: RTS