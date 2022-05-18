Туреччина заблокувала рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції

Травень, 18 в 17:32

Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Про це повідомляє Європейська правда.

Посли країн НАТО зустрілися в середу, аби розпочати переговори про вступ двох країн, того ж дня, коли Фінляндія та Швеція подали свої заявки, але опозиція Анкари зупинила будь-яке голосування.

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Це викликає сумніви, що НАТО зможе схвалити перший етап заявок Фінляндії та Швеції протягом одного-двох тижнів, як прогнозував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Офіційний представник Туреччини підтвердив, що Анкара загальмувала процес, але Туреччина не відкидає перспективи приєднання Швеції та Фінляндії.

– Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося, – заявив чиновник.

Усі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції, але цей процес починається лише після того, як Альянс опублікує протокол про приєднання та офіційно запросить країни приєднатися.

Нагадуємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, допоки країни нібито будуть продовжувати підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці.