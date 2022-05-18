У Білорусі запровадили смертну кару за підготовку теракту

Травень, 18 в 12:47

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запровадив у країні смертну кару за тероризм та за “замах на тероризм”.

Підписаний Лукашенком закон №165-3 набере чинності 29 травня, через десять днів після його офіційного опублікування.

Статті з найвищим покаранням тепер містяться в чотирьох статтях Кримінального кодексу.

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Раніше факт внесення поправок до Кримінального кодексу РБ пов’язували з діяльністю “рейкових партизанів” у Білорусі. Палата представників проголосувала за поправки 27 квітня.

Білоруський Гельсінкський комітет, правозахисний центр Вясна та громадська кампанія Правозахисники проти смертної кари виступили зі спільним зверненням про схвалення законопроєкту, який запроваджує додаткові варіанти смертної кари.

Вони заявили, що розширення смертної кари в Білорусі є критично неприпустимим і зазначили, що така норма може бути використана в країні для політичного тиску.

Білорусь залишається єдиною країною Європи, в якій не лише передбачена законом, а й виконується смертна кара.