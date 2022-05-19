Травень, 19 в 15:04

Президент Туреччини заявив, що не підтримає членство Швеції та Фінляндії у НАТО.

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами з нагоди молоді у Туреччині.

Відповідаючи на запитання студентів, Ердоган, коли його запитали, що він думає про членство Швеції та Фінляндії в НАТО, сказав:

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– Як ви знаєте, ці Швеція та Фінляндія є тими, хто вкриває спілки тероризму у своїх країнах… Ми також сказали цим країнам, які надають їм підтримку зброєю: НАТО – це організація безпеки, ми не приймаємо присутність терористичних організацій у такій організації безпеки, – сказав турецький лідер.

Реджеп Ердоган згадав, що курдські організації, які вважаються в Туреччині терористичними, беруть участь у політичному житті Швеції та Фінляндії, а керівництво цих країн Північної Європи їх підтримує.

Він також згадав про Грецію, геополітичні тертя з якою Анкара зазнає вже не одне десятиліття, заявивши, що для Туреччини ухвалення грецької держави в НАТО було помилкою.

– Якщо країна каже “ні”, вони не можуть прийняти цю країну до альянсу НАТО. І ми точно не будемо робити жодних дій у цьому питанні щодо цих двох країн… Особливо Швеція є осередком тероризму, – зазначив турецький президент.

Президент Ердоган також прокоментував війну між Росією та Україною, заявивши, що намагається балансувати між двома країнами.

– Ми проводимо політику балансу як із Росією, так і з Україною. І в цій політиці балансу я не маю наміру розривати зв’язки ні з Путіним, ні з Зеленським. Я продовжую телефонну дипломатію з паном Путіним та паном Зеленським. Я направив до них свого спеціального представника, я спрямовую їх. Ми будемо продовжувати це так само в наступному процесі. Тому що розв’язання нової світової війни не принесе користі ні нашому регіону, ні всьому світу, – сказав він.

Раніше Анкара заявила, що чинитиме опір вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Пізніше видання Bloomberg опублікувало вимоги Туреччини, які країни заходу повинні виконати, щоб ці країни Північної Європи вступили до НАТО. Серед іншого, до вимог входить визнання курдських організацій терористичними та скасування санкцій на Туреччину, пов’язаних із купівлею російського військового комплексу C-400.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що сторони, швидше за все, порозуміються для того, щоб Швеція і Фінляндія вступили до Північноатлантичного альянсу.

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Джерело: CNN Turk