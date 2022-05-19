Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Оцінка заявки України в Євросоюз буде до кінця червня – Шольц

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Оцінка заявки України в Євросоюз буде до кінця червня – Шольц
Фото: Getty Images

Європейська комісія має оцінити запит України на вступ до Євросоюзу до кінця червня 2022 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні.

– Україна запросила членство в Європейському союзі. Ймовірно, Комісія перед Європейською радою наприкінці червня дасть свою оцінку запиту, – наголосив канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі.

Канцлер Німеччини нагадав, що процес вступу до Європейського Союзу – це питання не декількох місяців чи років. Олаф Шольц пообіцяв Україні надати підтримку у прагненнях нашої держави щодо членства в Євросоюзі.

Підтримка країн G7

Країни Великої сімки готують пакет фінансової допомоги для України. За даними іноземних ЗМІ, йдеться про €15 млрд, частину з яких державі не доведеться повертати. Пакет охоплюватиме переважно грантову допомогу та здійснюватиметься протягом трьох місяців.

Зараз дивляться

Фінансова підтримка з боку G7 буде призначена для покриття дефіциту України протягом трьох місяців, що рівносильно короткостроковій економічній допомозі. Підтримка країн Великої сімки надаватиметься через декількох партнерів, зокрема Міжнародний валютний фонд.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка