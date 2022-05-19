Оцінка заявки України в Євросоюз буде до кінця червня – Шольц

Травень, 19 в 11:31

Європейська комісія має оцінити запит України на вступ до Євросоюзу до кінця червня 2022 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні.

– Україна запросила членство в Європейському союзі. Ймовірно, Комісія перед Європейською радою наприкінці червня дасть свою оцінку запиту, – наголосив канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі.

Канцлер Німеччини нагадав, що процес вступу до Європейського Союзу – це питання не декількох місяців чи років. Олаф Шольц пообіцяв Україні надати підтримку у прагненнях нашої держави щодо членства в Євросоюзі.

Підтримка країн G7

Країни Великої сімки готують пакет фінансової допомоги для України. За даними іноземних ЗМІ, йдеться про €15 млрд, частину з яких державі не доведеться повертати. Пакет охоплюватиме переважно грантову допомогу та здійснюватиметься протягом трьох місяців.

Зараз дивляться

Фінансова підтримка з боку G7 буде призначена для покриття дефіциту України протягом трьох місяців, що рівносильно короткостроковій економічній допомозі. Підтримка країн Великої сімки надаватиметься через декількох партнерів, зокрема Міжнародний валютний фонд.