Травень, 19 в 20:43

Країна-агресор Росія, попри поразки, не відмовилася від своїх стратегічних цілей у повномасштабній війні проти України. А тому потрібно готуватися до того, що війна може бути тривалою.

Про це заявив під час пресконференції у Копенгагені (Данія) генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що війська РФ зазнали поразок під Києвом та поблизу Харкова. Водночас наступ на Донбасі не просувається тими темпами, на які розраховував Кремль.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що Росія не змогла досягнути своїх стратегічних цілей в Україні. План полягав у тому, щоб захопити Київ, вони не змогли цього зробити. РФ також була змушена залишити Харків та його околиці, а наступ на Донбасі застопорився. Водночас ми не вважаємо, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей. Тож нам потрібно бути готовими до тривалої війни, до того, що ця війна може тривати ще довго, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що союзники по НАТО повинні бути готові підтримувати Україну впродовж тривалого часу. Генсек Альянсу закликав не спекулювати щодо цього питання.

– Війни завжди непередбачувані, але ми маємо бути готові до того, що ця може продовжуватися. І тому також маємо бути готовими до довгострокової перспективи, коли йдеться про підтримку України, – пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО відреагувало на жорстоке вторгнення військ РФ до України “безпрецедентною єдністю”. За словами Столтенберга, зараз Альянс та Європейський Союз співпрацюють більш тісно, ніж будь-коли раніше, зокрема в питанні підтримки України.

Генсек НАТО нагадав, що Україна отримує військову, економічну, гуманітарну підтримку. Крім того, союзники по НАТО запровадили безпрецедентні санкції щодо Росії.

Столтенберг також висловив переконання, що Україна може перемогти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

– Ми зіткнулися із найнебезпечнішою ситуацією в сфері безпеки в Європі за останні десятиліття… НАТО повністю підтримує право України на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Саме тому союзники посилюють свою підтримку України. Україна може виграти цю війну, – заявив генсек Альянсу.

На початку травня Єнс Столтенберг заявляв, що варто готуватися до посилення війни в Україні, ще більшої жорстокості РФ та ще більших руйнувань.

Водночас генсек НАТО запевняв, що Альянс має намір допомагати Україні, поки Кремль продовжуватиме війну, навіть якщо на це підуть місяці чи роки.

Джерело: НАТО