З терористами не можна домовлятися: Моравецький закликав ізолювати Путіна

Травень, 19 в 16:00

Російського президента Володимира Путіна, який розв’язав кровопролитну війну в Україні, треба ізолювати, а ідеологію “руского міра” подолати та викорінити. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час конференції PISM Strategic Ark.

У своїй вступній промові він згадав російську агресію проти України.

— Я переконаний, що війна ніколи не буває неминучою. Це завжди результат або свідомого рішення, або відсутності такого рішення, – сказав Моравецький.

Моравецький наголосив, що жорстоке та безглузде знищення в Маріуполі чи вбивства цивільних у Бучі мають усіх розбудити від геополітичної дрімоти та змусити відмовитися від старих ілюзій. Він наголосив, що на міжнародній арені спостерігаються спроби “зберегти обличчя” Путіну.

Зараз дивляться

– Як можна спробувати зберегти те, що насправді повністю втрачено? – додав.

За його словами, зараз є привід спробувати зрозуміти динаміку імперіалізму та тоталітаризму у Росії. Він додав, що зараз слушний момент “гарненько глянути на себе у дзеркало” та подумати над своєю ідентичністю у світі.

За словами Моравецького, парадокс війни в Україні полягає у тому, що “якщо Україна переможе, то це буде насамперед її перемога”.

— Однак якщо вона програє, то це буде поразка всіх нас і кінець того світу, який ми знаємо. Тому я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не можна домовлятися.

Також Моравецький переконаний, що виграти у війні з РФ – недостатньо, потрібно буде ще утримати мир у Європі, а ціну за підтримання світу мають також нести країни з-за меж ЄС та НАТО.

Джерело: Onet