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ЗМІ знайшли нового обранця доньки Путіна – у нього прізвище Зеленський та є спільна дитина

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський Тихонова

Молодша дочка російського президента Володимира Путіна, Катерина Тихонова має дитину від танцюриста Ігоря Зеленського. Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів російського видання Важные новости та німецького Spiegel.

Дивовижний збіг із прізвищем коханця доньки Путіна та українського президента України могло б породити величезну кількість клікбейтних заголовків преси в мирний час. Але, з іншого боку, факт того, що зять Путіна має прізвище Зеленський – із серії, коли реальність випереджає мрію. Якби подібну ситуацію розіграли у якомусь серіалі, то глядачі б з упевненістю сказали, що творці переборщили.

Тим не менш, у своєму розслідуванні журналісти вказують, що прийшли до висновку, що новим обранцем Тихонової є саме танцюрист Зеленський, на основі інформації з чотирьох джерел:

Зараз дивляться
  • У 2019 році Тихонова, Зеленський, дитина, няні та охорона були на одному рейсі до Москви з Мюнхена.
  • Журналісти отримали дані перельотів Тихонової за останні два роки до Мюнхена, де працював Зеленських. Таких було понад 50.
  • Розслідувачі отримали документи з електронки співробітника СПБ та особистого охоронця Тихонової. У документах є паспорти доньки Путіна, Зеленського та дівчинки, яка народилася у 2017 році. Ім’я дитини не розкривають, але батьком є чоловік на ім’я Ігор.
  • Джерело Der Spiegel у Баварському балеті відповіло, що Зеленський “найімовірніше – партнер доньки Путіна”.

Що відомо про Ігоря Зеленського?

Ігорю Зеленському 52 роки. Він один із найуспішніших і найвідоміших танцюристів балету з Росії. Був солістом Маріїнського театру, потім прем’єром трупи New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великої Британії, Ла Скала, Великого театру та інших світових сцен.

Керував балетом у Новосибірському театрі та балетною трупою московського Музичного театру імені Станіславського та Немировича-Данченка. Як худрук він залучив до Москви скандального Сергія Полуніна. На знак подяки останній набив зображення Зеленського на плечі.

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Ігор Зеленський очолив Баварський державний балет у 2016 році і з того часу, мабуть, жив у Німеччині. Репортери Der Spiegel прийшли за адресою реєстрації Зеленського в Мюнхені, але застали вдома його колишню дружину — ексбалерину Маріїнки Яну Серебрякову.

Зазначається, що Тихонова вже до кінця 2019 року, ймовірно, переїхала до свого партнера у Мюнхен.

Джерело: Spiegel, Важные истории

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