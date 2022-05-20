Росія впала в яму, яка стає глибшою з кожним днем війни в Україні – Подоляк

Травень, 20 в 17:15

Щоб переговори з Росією мали результати, які влаштовуватимуть Україну, Кремлю потрібно зменшити тиск на російську еліту. Необхідно посилити світовий тиск на російську економіку та фінанси, щоб країна-агресор не мала можливості фінансувати свою армію.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Росія все ще має можливість витрачати гроші на війну, робити військові виплати та купувати додаткову зброю.

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– Переговори не завершились, а просто призупинені. І можуть відновитися в будь-який день, або просто зараз, якщо на це буде передусім воля президента України, який малює нам дорожню карту, якою ми рухаємося. Переговори можуть перейти у конструктивне русло, коли Російська Федерація знизить пропагандистський тиск на свою еліту. Навіть не на суспільство, а на еліту. Рівень еліти зараз низький, вони не можуть об’єктивно аналізувати події, які відбуваються навколо Росії, а користуються пропагандистськими висновками, які роблять на тамтешньому телебаченні, – зауважив радник глави Офісу президента.

Коли західні країни посилять економічний тиск за допомогою санкцій проти Росії, тоді Кремль матиме менше грошей для фінансування війни в Україні.

– Завершується третій місяць повномасштабної війни, але вони отримали порядку €100 млрд доходу від прямих нафтових контактів. Це гроші, які можна витрачати на війну, робити військові виплати, купляти ще додатково зброю. Коли всі прямі та непрямі ембарго почнуть працювати в достатньому обсязі, Росія не матиме такої кількості грошей, як має сьогодні. І це дуже важливо, – переконаний він.

Внаслідок своїх агресивних дій Російська Федерація стала країною-вигнанцем у світі. За словами Михайла Подоляка, зараз немає цивілізованих країн, які підтримали б повномасштабну війну проти України, яку Росія розпочала вранці 24 лютого.

– Безумовно, це репутаційні втрати Росії. Сьогодні це країна-вигнанець у світі. Немає цивілізованих країн, які б її підтримали. Але російська репутація ще є, лобістські групи ще працюють, зокрема, в Європі. І вони ще намагаються доводити, що Росію треба боятись, тому війна триває на території України. Україна не боїться Росію, ми це вже зрозуміли, але світ все ще боїться. Вони продовжують казати: давайте не провокувати Росію на третю світову війну, не провокуймо напад Росії на ще якісь країни, щоб не було розширення бойових дій. Але це нонсенс, бо чим довше триватиме війна в України – тим більше шансів, що це розростеться на весь континент. Потрібно, щоб Росію в Європі не боялись. Тоді буде швидше рішення щодо зброї, санкцій і грошей, які надходитимуть в Україну, щоб підтримувати нашу економіку, – наголосив Подоляк.

Він зауважив, що конструктивний діалог між Україною та Росією почнеться лише тоді, коли Кремль зрозуміє, в яку яму провалився агресор. На думку Подоляка, вона стає набагато глибшою з кожним днем війни в Україні.