В Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини

Травень, 21 в 19:37

Європейський парламент може розглянути варіант нафтового ембарго проти Росії без участі Угорщини та всупереч її протестам. Про це в інтерв’ю Deutschlandfunk заявила віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі.

Вона закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини. За словами Барлі, угорський прем’єр Віктор Орбан “водить ЄС за ніс” та вимагає мільярди за схвалення його країною нафтового ембарго.

— Під час своєї передвиборчої кампанії у себе в Угорщині він дозволяв державним ЗМІ цілий день вести пропаганду Путіна. Я насправді не розумію, як він погодиться на угоду, якщо не отримає багато грошей. І Європейський Союз просто має вирішити, чи давати йому це, – сказала Барлі.

Вона зазначила, що позиція Орбана – є в першу чергу “виставою для внутрішнього глядача”.

Зараз дивляться

— Не можна терпіти те, що західноєвропейські політики все ще отримують гроші від Путіна.

Віцепрезидент Європарламенту назвала поведінку Орбана “натяком на те, що цей уряд має намір робити далі”, і що він не обмежиться протидією санкціям проти Росії.

Барлі зазначила, що крім Угорщини від нафтового ембарго неминуче зазнають втрат також Чехія, Словаччина та Болгарія, але ці три держави діють у відповідності до спільних інтересів Євросоюзу, і “тільки Угорщина використовує ситуацію у своїх політичних цілях, а також щоб знову отримати додаткові гроші”.

Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго у шостому санкційному пакеті ЄС навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, які також дуже залежні від російської нафти.

Віктор Орбан пояснив відмову своєї країни підтримати нафтове ембарго втратою виходу до моря 100 років тому після Тріанонського мирного договору у 1920 році.

Джерело: Deutschlandfunk