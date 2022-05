Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу у Джорджтаунському університеті пожартував, що хотів би присвятити російському президенту Володимиру Путіну пісню Ми більше ніколи не будемо разом.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Ентоні Блінкен натякнув на пісню співачки Тейлор Свіфт, показуючи, що Сполучені Штати наразі не планують налагоджувати відносини з Російською Федерацією.

– Так, Нью-Йоркський університет запросив Тейлор Свіфт як вступного оратора… Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб присвятити пісню We Are Never Ever Getting Back Together (Ми більше ніколи не будемо разом – Ред.) президентові Путіну, – сказав Блінкен.