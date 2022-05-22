Травень, 22 в 15:59

Сьогодні, 22 травня, у швейцарських Альпах після дворічної перерви розпочнеться Всесвітній економічний форум (ВЕФ).

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що на ВЕФ буде присутня група українських офіційних осіб. З головною доповіддю (в режимі відеоконференції) виступить президент Володимир Зеленський.

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На форумі не буде представників Росії: ні чиновників, ні бізнес-лідерів. Російські компанії також виключені як стратегічні партнери.

Bloomberg зазначає, що на останній зустрічі у Давосі у 2020 році російські магнати були третіми за кількістю мільярдерів. Але тепер після того, як Росія напала на Україну, засновник ВЕФ Клаус Шваб і президент Борге Бренде виступили із заявою, яка засуджує “агресію Росії проти України, напади та звірства”.

У цьогорічному форумі візьмуть участь понад 2,5 тисячі гостей, зокрема майже 50 світових лідерів: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, очільник Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурер, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, президент Польщі Анджей Дуда та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Основними темами обговорення на форумі стануть масштабне воєнне вторгнення Росії в Україну, відновлення української інфраструктури, пандемія COVID-19 та кліматичні зміни.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський очікує від зустрічі міністрів оборони понад 40 країн світу, яка відбудеться в понеділок, 23 травня, рішення про передачу нам сучасних реактивних систем залпового вогню.