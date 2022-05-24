Війна завершується сльозами і втратами: про що сказав Зеленський у Давосі

Травень, 23 в 23:14

Президент Володимир Зеленський виступив на зустрічі Всесвітнього економічного форуму. Глава держави провів відеоконференцію з делегатами, долучившись до відкриття Українського дому в Давосі – платформи, створеної для Києва та міжнародних спонсорів. Факти ICTV зібрали загальні тези президента.

Зустріч із Путіним

Зустріч із президентом Росії Володимир Путіним можлива, якщо на ній розглянуть питання припинення війни в України. Зеленський наголосив, що його не цікавлять російські посередники, тому що рішення все одно ухвалюватиме глава Кремля.

Найголовніші цінності

– Наше завдання – щоб світ не втомлювався від війни в Україні. Дуже прості речі – найважливіші: діти поруч, живі батьки, дружина поруч, живі сусіди. Я зрозумів, що це найголовніше – зібратися ввечері разом, просто подивитися одне на одного, – переконаний президент Володимир Зеленський.

Завершення війни в Україні

Війна завершується стражданнями, сльозами, втратами людей, батьками, які пережили своїх дітей. Але президент переконаний, що у мирних жителів немає вибору, оскільки не вони розпочали цю війну, а країна-агресор Російська Федерація.

Зараз дивляться

– Це не війна до останнього українця. Перемога буде, тому що це наша земля. Буде перемога, тому що іншого виходу немає, – вважає глава держави.

Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України було багато спроб замахів на його життя.

– Стільки спроб. Люди витрачали сили та гроші. Я вже готовий їм допомогти, але зранку прокидаюсь та прокидаюсь. Я до цього ставлюсь достатньо філософськи. Ми всі вирішили відстоювати нашу державу. Нікуди не бігти, а залишатись в Україні, – сказав Зеленський.

Російська агресія

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що чисельність окупаційних сил Російської Федерації на Донбасі переважає українські сили.

– Я це повторюю вже місяць усім нашим партнерам: найкривавіша ситуація у нас на Донбасі. Ми втрачаємо багато людей. У вас є все, щоби зберегти цих людей. Просто почуйте, – наголосив Зеленський.

З 24 лютого російська армія завдала по Україні 1 474 ракетних удари, застосувавши 2 275 різних ракет.

– Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни дійсно не було на європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни. Коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури, – наголосив президент.

Обмін бійців Азовсталі

Найголовніші дві гуманітарні проблеми – обмін українських захисників, які перебували на заводі Азовсталь у Маріуполі, та розблокування портів. Якщо найближчі декілька місяців не відбудеться домовленостей щодо розблокування портів з Росією – тоді настане голод.

Боротьба України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що найближчі тижні війни будуть складними.

– Окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області та Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються закріпити позиції. Найближчі тижні війни будуть складними, – переконаний Зеленський.

Деокупація Криму

Володимир Зеленський вважає, що спроби деокупації Криму призведуть до сотень тисяч вбитих серед українських військових.

– Я впевнений, що це сотні тисяч вбитих військових. Я не рахую людей з боку ворога. З нашої сторони – це сотні тисяч вбитих, – наголосив Зеленський.

Примусове вивезення українців

Близько 500 тис. людей Російська Федерація примусово депортувала на територію РФ та на тимчасово окуповану територію Донбасу. Діти опинились окремо від своїх батьків, наголосив президент України.