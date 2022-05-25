Хочуть повністю взяти під контроль: Маляр про роздачу паспортів РФ на окупованих територіях

Травень, 25 в 16:03

Росіяни шукають різні шляхи, щоб повністю взяти під контроль тимчасово окуповані території України.

Про це заявила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, коментуючи підписання Путіним указу про спрощену видачу російських паспортів мешканцям деяких областей України.

— У нас частина території на сході та півдні тимчасово зайняті ворогом. Там він намагається встановити свій контроль, зокрема політичний. Встановити свою владу і провести так звані референдуми. Вони шукають різні шляхи, щоб ці території повністю взяти під контроль – не лише фізичний, а й адміністративний та політичний, – сказала вона.

Маляр додала, що у росіян не виходить зробити так, як у 2014-му, “бо наші громадяни, які там залишаються, чинять опір”.

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Зокрема, мешканці тимчасово окупованих територій відмовляються користуватися адмінпослугами, що пропонує окупант. Як і від роботи на окупанта, використання їхньої валюти та сплати податків в казну окупантів. За словами Маляр, наразі “російським військам дуже складно там встановлювати свою владу”. Але вони таку мету собі поставили та намагаються це зробити.

— Треба розуміти, що у нас є ССО, на які законом покладене завдання працювати у тих випадках на тимчасово окупованих територіях, і ми не можемо розголошувати, що саме вони роблять, та як працюють. Але з іншого боку, ви можете бачити результати. Приміром, ті “референдуми”, які намагалися провести російські окупанти – поки що не провели, бо їм це не вдається.

25 травня Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ для мешканців Херсонської та Запорізької областей України. Документ із підписом Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації.