Не дипломатією: в Естонії виступили за швидке завершення війни в Україні

Травень, 25 в 17:21

Естонія закликає західних союзників “не тягнути” і докласти усіх можливих, зокрема, не дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні.

Про це в інтерв’ю 25 травня заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

– Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України, – зазначив міністр.

За словами Калле Лаанета, після трьох місяців повномасштабної війни ніхто в Європі не сумнівається у силі бойового духу українського народу.

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Саме це, уточнив міністр, і допомогло отримати стійку перевагу над російськими окупантами.

Джерело: ERR

Фото: MoD Estonia