Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Посол України не відкидає, що Росія може обстріляти Польщу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Посол України не відкидає, що Росія може обстріляти Польщу

Польща серйозно готується до можливого нападу Росії, адже Росія обстрілює територію України у 20 км від польського кордону. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, у Польщі оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії.

— Існує стародавня приказка: хочеш миру – готуйся до війни. Якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі.

Чи Росія нападе на Польщу – це питання треба ставити Росії, але це цілком можливо. Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів у бік Заходу. А це вже буде територія Польщі.

За словами Дещиці тут відсутній фактор того, шо Польща – країна НАТО, адже ракетний обстріл території цієї країни може бути, зокрема, людською похибкою або емоційним рішенням.

Зараз дивляться

— Ми бачимо, що Київ обстрілюють тоді, коли там перебувають делегації інших держав, і Росія в такий спосіб емоційно “ображається” шляхом обстрілів житлових кварталів, знищення інфраструктури і вбивства цивільних.

Це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати. Не треба цього боятися, треба до цього готуватися і треба бути готовими надати таку ж міцну відсіч Росії, як це зробила Україна.

Також він звернув увагу на події у Білорусі, адже незрозуміло, “чи буде використана Білорусь як плацдарм для нападу на Польщу”. Події на польсько-білоруському кордоні восени 2021 року Дещиця назвав “своєрідною атакою, підготовленою білоруськими і російськими спецслужбами проти Польщі”.

Читайте
З терористами не можна домовлятися: Моравецький закликав ізолювати Путіна

Фото: Посольство України у Польщі

Джерело: BBC Україна
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка