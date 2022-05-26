Посол України не відкидає, що Росія може обстріляти Польщу
Польща серйозно готується до можливого нападу Росії, адже Росія обстрілює територію України у 20 км від польського кордону. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю BBC Україна.
За його словами, у Польщі оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії.
— Існує стародавня приказка: хочеш миру – готуйся до війни. Якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів в Польщі.
Чи Росія нападе на Польщу – це питання треба ставити Росії, але це цілком можливо. Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований в кількох десятках кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів у бік Заходу. А це вже буде територія Польщі.
За словами Дещиці тут відсутній фактор того, шо Польща – країна НАТО, адже ракетний обстріл території цієї країни може бути, зокрема, людською похибкою або емоційним рішенням.
— Ми бачимо, що Київ обстрілюють тоді, коли там перебувають делегації інших держав, і Росія в такий спосіб емоційно “ображається” шляхом обстрілів житлових кварталів, знищення інфраструктури і вбивства цивільних.
Це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати. Не треба цього боятися, треба до цього готуватися і треба бути готовими надати таку ж міцну відсіч Росії, як це зробила Україна.
Також він звернув увагу на події у Білорусі, адже незрозуміло, “чи буде використана Білорусь як плацдарм для нападу на Польщу”. Події на польсько-білоруському кордоні восени 2021 року Дещиця назвав “своєрідною атакою, підготовленою білоруськими і російськими спецслужбами проти Польщі”.