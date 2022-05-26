Польща серйозно готується до можливого нападу Росії, адже Росія обстрілює територію України у 20 км від польського кордону. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, у Польщі оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії.