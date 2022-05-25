Травень, 25 в 1:03

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос вважає, що вторгнення РФ в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, а цивілізація Заходу може не пережити цю війну.

З такою оцінкою він виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

– Вторгнення (в Україну, – Ред.) могло стати початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть, – сказав Джордж Сорос.

Фінансист впевнений, що всі інші проблеми, окрім перемоги над президентом РФ, мають відійти на другий план.

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Джордж Сорос додав, що слова Володимира Путіна, який казав, що “спецоперація” в Україні йде за планом, тепер змінились на думку в Кремлі, що вторгнення було помилкою та готуються до переговорів.

– Але перемир’я є недосяжним, тому що йому (Володимиру Путіну, – Ред.) не можна довіряти. Чим слабкіший Путін, тим більш непередбачуваним він стає, – вважає фінансист Сорос.

Мільярдер вважає, що Європейському Союзу необхідно зрозуміти, що Володимир Путін може відключити російський природний газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи.

– Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на боротьбу, — сказав Джордж Сорос.

Раніше президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками форуму в Давосі у форматі запитання – відповідь наголосив, що в України є тільки один шлях – повна перемога над РФ, бо це вона почала цю війну.

Джерело: BNN Bloomberg