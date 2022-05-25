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У Польщі оновлюють правила безкоштовних поїздок для українців на потязі: коли та що зміниться

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Польщі оновлюють правила безкоштовних поїздок для українців на потязі: коли та що зміниться
Фото: Depositphotos

Польська компанія PKP Intercity змінює правила безкоштовного проїзду для громадян України, які вимушено виїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії. Вони розпочнуть діяти з середи, 1 червня.

З початку червня вони матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до міст, розташованих біля східних кордонів Польщі. Йдеться про Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загоже, Ярослав та Жешув.

Громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки у напрямках до вищезазначених міст в касах відповідних населених пунктів або у провідника в потязі, якщо поїздка починається з цих місць.

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Кожен українець може отримати квиток на пряме сполучення з певним напрямком, а також на проїзд кількома поїздами. Перевізник нагадав, що залізничні перевезення до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії або Угорщини за межі Польщі відбуваються за правилами, ухваленими іноземними залізницями.

Правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України змінюються з 1 червня. Наразі громадяни України ще можуть без оплати подорожувати потягами PKP Intercity на всій території Польщі.

Джерело: PKP Intercity

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