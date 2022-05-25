У ЄС обговорюють будівництво нового газопроводу, щоб зменшити залежність від РФ

Травень, 25 в 15:21

Європейський Союз розглядає можливість будівництва газопроводу з Іспанії до Італії в межах плану REpowerEU. Він спрямований зменшити газову залежність від Російської Федерації. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Вартість будівництва нового газопроводу оцінюють від €2,5 млрд до €3 млрд.

Очікується, що він буде протяжністю 700 км та дозволить з’єднати Піренейський півострів із Ліворно через Середземне море.

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Основним бенефіціаром цього газопроводу стане Італія, для якої це можливість продемонструвати свою геополітичну вагу.

Іспанія має шість заводів із регазифікації зрідженого природного газу, але вони не працюють на повну потужність через те, що країні не потрібно стільки газу. А щодо транзиту газу до Європи з Іспанії, то його обмежено через недостатню потужність наявних газопроводів.

— Цей проєкт з Італією змінює геополітичну ситуацію. Францію, яка ніколи не хотіла газового коридору з Іспанією, можна обійти, і це може змусити Єлисейський палац задуматися. Іспанія тепер має альтернативу, побачимо, як розвиватиметься ситуація, – йдеться в публікації.

Офіційний Мадрид також наполягає, щоб європейський план передбачав перезапуск проєкту газопроводу MidCat, який би з’єднав газотранспортні системи Іспанії та Франції з перспективою на переорієнтування на водень у майбутньому.

Джерело: El Pais