Травень, 25 в 17:16

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Україна має перемогти у війні з РФ, а якщо Україна програє, то “наступною буде Словаччина”. Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, 25 травня.

— Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вона (Україна, – Ред.) повинна перемогти, – сказав Хегер іншим лідерам ЄС та бізнесу.

Словацький прем’єр розкритикував членів Європейського Союзу за те, що вони занадто сильно покладаються на російську енергетику.

Він закликав лідерів “припинити компроміс” зі своїми принципами у відносинах з Росією.

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— По суті, ми занадто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс з Путіним призвів до війни в Україні. Агресивну війну, де люди гинуть. Українці проливають власну кров за наші цінності, тож нам цього не потрібно, — сказав він.

Хегер також попросив ЄС співпрацювати з Україною та західними Балканами, щоб виробити “стандартизовані правила, щоб вони могли приєднатися до ЄС”.

Нещодавно прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

В українському МЗС нагадали, що Україна зараз захищає європейські цінності, мир та безпеку всієї Європи ціною життів українців. Тож ЄС слід продемонструвати солідарність з нашою державою не лише на словах, а й на ділі.