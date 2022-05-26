З подальшим поверненням в Україну: Швейцарія готує арешт активів соратника Януковича
Найближчим часом Швейцарія заарештує активи одного із найближчих соратників Віктора Януковича, Юрія Іванющенка.
Про це йдеться у відповідній заяві швейцарського уряду, опублікованій 25 травня. Зазначається, що після конфіскації активів скандального екс-регіонала відбудеться процедура повернення цих коштів до України.
– Міністерство фінансів тепер просить Федеральний адміністративний суд Швейцарії схвалити конфіскацію активів, щоб їх можна було повернути Україні, – йдеться у заяві уряду.
За офіційними даними, у Швейцарії Юрій Іванющенко зберігав понад 100 млн швейцарських франків (це приблизно $104 млн).
Водночас представники уряду країни підкреслили, що цей крок не пов’язаний із санкціями, які Швейцарія запровадила після повномасштабного вторгнення РФ.
Екс-нардеп від Партії регіонів Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакіївський, втік закордон після Революції гідності у 2014 році.
В Україні Іванющенко оголошено в розшук, його місце перебування невідоме.
Джерело: The Federal Council