Травень, 26 в 19:47

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна не повертатиме свої окуповані Росією території військовим шляхом.

Виступаючи на площі Свободи у Тбілісі з нагоди Дня незалежності Грузії, Зурабішвілі назвала подібні новини про такий хід подій – “черговою російською дезінформацією”.

— Вкотре звертаюся до вас, наших громадян в Абхазії та Цхінвалі: підтверджую, що Грузія війною та силою нічого не планує проти вас. Сьогодні всім зрозуміло, яка країна загрожує суверенітету, ідентичності та життю своїх сусідів. І це – не Грузія, – сказала вона.

Жителям самопроголошених республік вона запропонувала приєднатися до “єдиного європейського майбутнього”.

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— Пропонуємо вам свободу, повагу та захист вашої мови, ідентичності, історії, культури, – сказала Зурабішвілі.

Президент відреагувала на плани окупантів провести “референдум” щодо приєднання Південної Осетії до РФ, назвавши його черговою російською провокацією та загрозою анексії.

— Не можна припустити, щоб Росія зробила ще одну фатальну помилку і ще один злочин, вкотре знехтувала нормами та принципами міжнародного права. Це не залишиться без відповіді й викличе реакцію у відповідь міжнародного співтовариства, – додала Зурабішвілі.

Ватажок самопроголошеної республіки Південна Осетія призначив на 17 липня “референдум” про приєднання території до Росії.

З початку XX ст. Південна Осетія є регіоном компактного проживання осетинів, у часи окупації Грузії СРСР на її території містилася Південноосетинська автономна область, частина Грузинської РСР.

Після окупації російською владою цього регіону у 2008-му році місцеві колаборанти проголосили утворення “Республіки Південна Осетія”. Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, і лише п’ять країн-членів ООН (зокрема Росія) визнають її незалежною державою.

Фото: президент Грузії

Джерело: Ехо Кавказу