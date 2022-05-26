Травень, 26 в 17:45

Країна-агресор Росія не здобуде перемогу в повномасштабній війні проти України. А умови можливої мирної угоди не повинні диктуватися Кремлем.

Про це в четвер, 26 травня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він порівняв повномасштабне вторгнення російських військ на територію України 24 лютого з “ударом блискавки” для світової спільноти.

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– Наддержава, яка має ядерну зброю, стверджує, що перекроює кордони. Путін хоче повернутися до світопорядку, де сильніші вирішують, що правильно, де свобода, суверенітет та самовизначення – належать не всім. Це імперіалізм! Це спроба за допомогою бомб повернути нас до часів, коли війна була звичним засобом політики, а на нашому континенті та у світі був відсутній стабільний світопорядок, – зазначив Шольц.

Він додав, що світ зараз переживає поворотний момент та потрясіння. А на карту поставлена не лише державність України, а й уся система міжнародного співробітництва, встановлена після двох руйнівних світових воєн.

– Мета абсолютно очевидна: Путін не повинен виграти свою війну. І я переконаний, що він її не виграє. Він уже зараз провалив усі свої стратегічні цілі, – наголосив канцлер ФРН.

Шольц уточнив, що захоплення Росією всієї території України сьогодні виглядає ще менш реалістичним, ніж на початку війни, зокрема завдяки вражаючій боротьбі української армії та мирних українців. Шольц зазначив, що Україна зараз більше, ніж будь-коли, робить акцент на своєму європейському майбутньому. А розв’язана РФ жорстока війна згуртувала українців як націю як ніколи раніше.

Шольц також розповів, що Путін недооцінив єдність, з якою країни Великої сімки (G7), НАТО та Євросоюзу відреагували на агресію РФ.

На думку німецького канцлера, лише коли господар Кремля усвідомить, що не може зламати оборону України, він може піти на мирні переговори.

– Путін буде всерйоз вести мирні переговори лише тоді, коли усвідомить, що не може зламати оборону України. Тому ми підтримуємо Україну. Ця підтримка тісно координується з нашими партнерами та союзниками, – заявив Шольц.

Він уточнив, що при цьому РФ не має права диктувати умови миру.

– Важливо дати зрозуміти Путіну, що миру, продиктованого РФ, не буде. Україна на це не погодиться, так само як і ми, – наголосив Шольц.

Нещодавно Олаф Шольц провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка стосувалася війни в Україні. За її підсумками Шольц розповів, що господар Кремля не досягнув жодної зі своїх цілей у повномасштабній війні проти України, але позицію не змінив.

Шольц запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну як у постачанні озброєнь, так і щодо антиросійських санкцій.

Як відомо, наприкінці квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння.

Джерело: Федеральний уряд Німеччини, Deutsche Welle