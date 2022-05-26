Суд у Молдові відправив експрезидента Ігоря Додона під домашній арешт

Травень, 26 в 17:48

Суд у Молдові відправив колишнього президента країни Ігоря Додона під домашній арешт на 30 діб.

Генпрокуратура Молдови клопотала про арешт Додона на 30 діб.

Проти експрезидента, який відомий своїми проросійськими поглядами, відкрита кримінальна справа за чотирма статтями: крім пасивної корупції та держзради, йдеться про незаконне збагачення та отримання фінансування політичної партії від злочинної організації.

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Щодо Додона, то він назвав справу проти нього “політичним замовлення” президента Маї Санду, а ще заявив, що нібито прокурорами, які розслідують справу проти нього, “керує американське посольство”.

24 травня Ігоря Додона затримали у Молдові за підозрою у корупції. Тимчасовий виконувач обов’язків генпрокурора Думітру Робу заявив, що Додона затримали на 72 години.

Також затримали його зятя – Петра Мерінеану, який намагався знищити докази.

У Генпрокуратурі Молдови повідомили про обшуки у 12 приміщеннях, що належать Додону та його найближчому оточенню. Вони також були проведені в офісі молдовсько-російської ділової спілки, яку ексглава Молдови створив та очолив у лютому поточного року.