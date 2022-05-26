Травень, 26 в 20:52

На тлі повномасштабної війни в Україні влада Італії позбавила почесних державних нагород прем’єр-міністра країни-агресора Росії Михайла Мішустіна та ще трьох російських високопосадовців.

Відповідні укази підписав президент Італії Серджо Маттарелла. Йдеться про позбавлення звання кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії.

Прем’єр РФ Михайло Мішустін, а також міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров позбавлені італійської нагороди з формулюванням “за негідність”. Вони отримали її в 2020 році.

Зараз дивляться

– Цим указом позбавлено звання кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії за негідність: Михайла Мішустіна, голову уряду РФ, та Дениса Мантурова, міністра промисловості та торгівлі РФ, – йдеться в тексті документа.

Другим указом італійський лідер позбавив держнагороди командора ордена Зірки Італії президента російського банку ВТБ Андрія Костіна та заступника міністра промисловості Віктора Євтухова (також із формулюванням “за негідність).

Серджо Маттарелла підписав ці укази за поданням міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Це вперше від початку війни в Україні влада Італії позбавила громадян РФ державних відзнак.

Орден Зірки Італії – це одна із найвищих державних нагород країни, заснована в 2011 році. Орденом відзначають італійців, які проживають за кордоном, та іноземців за особливі заслуги у розвитку дружніх відносин та співробітництва між Італією та іншими державами.

Нагорода присуджується президентом Італії за поданням голови МЗС. Орден складається з 5 класів, серед яких – кавалер Великого хреста та командор.

У квітні прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомляв, що Володимир Путін не зацікавлений у переговорах із українським лідером Володимиром Зеленським, а також у припиненні воєнних дій в Україні.

Драгі також поінформував, що депутати парламенту Італії майже одноголосно підтримали ініціативу про постачання зброї в Україну та посилення санкцій проти Росії.

Джерело: AFP, ANSA, Corriere della Sera