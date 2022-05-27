Травень, 27 в 1:35

Уряд Польщі надіслав лист-запит на закупівлю близько 500 американських високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як пише Польське Радіо, відповідний документ був підписаний міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Відтак, західний сусід України хоче інтегрувати ракетні артилерійські системи у польську систему управління боєм.

Зараз дивляться

Видання зазначає, що перший контракт на придбання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Тоді в рамках міжурядової угоди Міністерство національної оборони Польщі замовило 20 систем залпового вогню HIMARS у американського оборонного гіганта Lockheed Martin.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Системи HIMARS – це сучасна зброя, яка дозволяє з високою точністю вражати об’єкти на території противника. Для цього використовуються ракети великої дальності.

Видання зазначає, що угода, підписана Польщею, передбачає 30 пакетів із шести ракет GMLRS з дальністю польоту 70 кілометрів і 30 ракет ATACMS, які призначені для знищення обраних об’єктів на відстані до 300 кілометрів.

Водночас видання Defense Express додає, що фактично йдеться про значне розширення Польщею оборонної програми Homar, в рамках якої планувалась закупівля 160 пускових установок HIMARS.

Такої кількості ракетних систем вистачить на формування понад 80 батарей, пише видання.

Defense Express зазначило, що закупівля Варшавою такої кількості американських РСЗВ зробить Польщу одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть Сполучені Штати мають 375 одиниць систем залпового вогню такого типу, якщо спиратись на дані 2021 року.

Джерела: Польське Радіо, Defense Express, Mariusz Błaszczak