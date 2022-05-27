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Як можна вести переговори з крокодилом: Джонсон закликає поставити Україні більше РСЗВ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав до більшої військової підтримки України, зокрема відправлення передової зброї, наприклад, реактивних систем залпового вогню дальньої дії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джонсон виступає проти ідеї того, щоб Зеленський уклав мирну угоду з Путіним, яка може призвести до того, що Україна поступиться територією.

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– Як ви можете мати справу з крокодилом, коли він гризе вашу ліву ногу? – сказав Джонсон в інтерв’ю Bloomberg Television, коли його запитали про перспективу переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Прем’єр наголосив, що російському президентові зовсім не можна довіряти.

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Президент Володимир Зеленський просить країни-партнери поставити важчі системи РСЗВ, оскільки бої на Сході та Півдні країни надто запеклі.

Але це прохання було зустрінуто з певною обережністю щодо того, чи не наблизить воно союзні країни до прямої конфронтації з Росією. Наприклад, якщо снаряди навмисно чи випадково впадуть біля РФ.

– РСЗВ дозволить їм захистити себе від дуже жорстокої російської артилерії, і це те, до чого світ має рухатися, – сказав Джонсон.

За його словами, російська армія продовжує прогризати землю на Донбасі, добиваючись повільного, але суттєвого прогресу.

Раніше повідомлялося, що Білий дім має намір схвалити постачання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, оскільки це є головним запитом України.

Джерело: Bloomberg
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