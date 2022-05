Як можна вести переговори з крокодилом: Джонсон закликає поставити Україні більше РСЗВ

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав до більшої військової підтримки України, зокрема відправлення передової зброї, наприклад, реактивних систем залпового вогню дальньої дії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джонсон виступає проти ідеї того, щоб Зеленський уклав мирну угоду з Путіним, яка може призвести до того, що Україна поступиться територією.

Прем’єр наголосив, що російському президентові зовсім не можна довіряти.

Президент Володимир Зеленський просить країни-партнери поставити важчі системи РСЗВ, оскільки бої на Сході та Півдні країни надто запеклі.

“How can you deal with a crocodile when it’s in the middle of eating your left leg?”

Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine

More from @BloombergTV‘s exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5 pic.twitter.com/nezMP46pPL

— Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022