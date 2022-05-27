Фінанси та ціна на продукти у світі: лідери ЄС зберуться на зустріч через війну в Україні
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Лідери Європейського Союзу зберуться в Брюсселі, щоб обговорити війну в Україні.
Планується, що зустрічі відбудуться у понеділок та вівторок, 30 та 31 травня.
Європейські лідери обговорять фінансові потреби України у відбудові та вплив війни на енергоносії, світові ціни на продукти харчування.
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Про це розповів президент Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні перед зустріччю.
Також до лідерів ЄС у понеділок доєднається президент України Володимир Зеленський, використовуючи відеозв’язок.