Канада працює над питанням конфіскації майна росіян та передачі його Україні – посол

Травень, 27 в 13:51

Канада працює над можливостями конфіскації російського майна на користь України. Про це в інтерв’ю Еспресо заявила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

Амбасадор сподівається, що Канада стане першою країною, яка ухвалить такий законопроєкт і матиме можливість передавати конфісковане російське майно Україні. І, таким чином, компенсувати збитки, завдані їй Російською Федерацією.

— Ми у цьому питанні є в авангарді в усьому світі. Конфіскація майна Росії чи росіян – дуже складне питання, але ми намагаємося з’ясувати всі ці обставини. Канадські експерти, спільно з українськими, працюють над тим, як це зробити, — сказала Ґаладза.

Водночас вона зазначила, що не може сказати, як скоро Оттава ухвалить такий закон.

Зараз дивляться

— Думаю, що в парламенті буде сильна підтримка, як вже була підтримка в інших ситуаціях. Ми бачимо, як сильно і одноголосно парламент Канади підтримує будь-яке питання щодо України. Кілька тижнів тому схвалили резолюцію щодо визнання вторгнення РФ в Україну геноцидом – те, що відбувалось у Бучі, Ірпені, Бородянці – одностайно і швидко підтримували цю резолюцію, – заявила Ґаладза.

20 травня Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну.

Нові заходи запроваджують обмеження щодо 14 фізичних осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей та близьких соратників путінського режиму.