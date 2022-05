Підтримувати Україну танками та літаками цілком законно – Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що західні країни можуть відправити в Україну танки та літаки.

Про це вона сказала на пресконференції у п’ятницю, 27 травня, під час візиту до Чехії.

Трасс додала, що Чехія, як ніхто інший, знає про “небезпеку умиротворення та компромісу перед обличчям агресії”.

Foreign Secretary @TrussLiz speaks at a joint press conference with Foreign Minister @JanLipavsky in Prague:

The Czech Republic knows the dangers of appeasement and compromise in the face of aggression. We need to make sure that Ukraine wins and that Russia withdraws pic.twitter.com/V8mQVJrhn1

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 27, 2022