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Підтримувати Україну танками та літаками цілком законно – Трасс

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Підтримувати Україну танками та літаками цілком законно – Трасс
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що західні країни можуть відправити в Україну танки та літаки.

Про це вона сказала на пресконференції у п’ятницю, 27 травня, під час візиту до Чехії.

— Ми дуже чітко усвідомлюємо, що підтримувати Україну танками, літаками цілком законно, і ми дуже підтримуємо роботу, яку Чехія провела з відправлення танків в Україну, – сказала вона.

Трасс додала, що Чехія, як ніхто інший, знає про “небезпеку умиротворення та компромісу перед обличчям агресії”.

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— Нам потрібно зробити так, щоб Україна виграла, а Росія програла, – наголосила очільниця МЗС Британії.

Це сталося після заяви Бориса Джонсона агентству Bloomberg, що Захід має надіслати Україні більше наступального озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі на значно більшій дистанції.

Раніше Джонсон заявив, що не бачить можливості для нормалізації відносин цивілізованого світу з Путіним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він додав, що якщо почати знову домовлятися з Кремлем, то світ ризикує повторити 2014 рік, коли Росія анексувала Крим.

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Джерело: Independent
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