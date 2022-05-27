Поки Китай скуповує нафту в РФ, маловідомі трейдери допомагають їй обходити санкції

Травень, 27 в 19:02

Група непомітних трейдерів сировини заробляє на російській нафті, купуючи й транспортуючи паливо клієнтам, тоді, коли їхні великі конкуренти йдуть з ринку.

Йдеться про маловідомих торговців, включаючи Paramount Energy & Commodities SA та Coral Energy Pte. Вони купують непотрібну російську нафту за значно заниженою ціною. За словами трейдерів, компанії можуть заробити на одному вантажі $20 млн і більше, залежно від розміру танкера. Це більше, ніж $600 тис. до повномасштабної війни.

Видання WSJ пише, що великі трейдери не порушують санкції, запроваджені Заходом проти Росії. Зокрема, після блокування ЄС для своїх компаній можливості вести бізнес з російською Роснєфть, такі великі компанії як Trafigura Group, Vitol, Glencore PLC і Gunvor Group залишили ринок РФ.

Зараз дивляться

Однак це відкрило вигідні можливості для дрібних трейдерів. Але, якщо Захід запровадить жорсткіші санкції проти російської нафтової промисловості або фінансисти та судновласники виключать компанії, що займаються російською енергетикою, то й їхня торгівля буде нетривалою.

За даними Kpler, Росії потрібні трейдери, щоб продавати приблизно 3,6 млн барелів нафти, які вона експортує морським шляхом щодня, що впав з 3,8 млн в квітні.

Та все ж запроваджені раніше обмеження щодо російського енергетичного сектора вже дає свої плоди. Вже у квітні Азія вперше випередила Європу як найбільший покупець російської нафти.

Агенство Bloomberg зазначає, що безпрецедентні обсяги російської нафти прямують до Індії та Китаю через обмеження інших країн. За даними Kpler, минулого тижня у дорозі та плавучих сховищах було від 74 до 79 млн барелів. Це більш ніж удвічі перевищує 27 млн барелів безпосередньо перед лютневим вторгненням в Україну.

Зазначається, що Азія вперше випередила Європу як найбільшого покупця російської нафти минулого місяця, і в травні цей розрив збільшиться. Китай та Індія скупили у країни мільйони барелів, щоб скористатися величезними знижками на паливо.