США не планують залучати своїх військових для вивезення зерна з України — Пентагон

Травень, 27 в 11:22

США не планують залучати своїх військових для вивезення зерна з території України.

Про це повідомив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

За його словами, те, що Росія тримає в заручниках критично важливі запаси продовольства, говорить про те, що це ще одна частина жорстокого способу ведення нічим не спровокованої війни.

Зараз дивляться

– Тепер вони (росіяни, – Ред.) використовують економічні інструменти як зброю, вони перетворюють їжу на зброю. Вони перетворюють економічну допомогу на зброю, – зазначив представник Пентагону.

Але така поведінка Кремля насправді не дивна, оскільки РФ використовує як зброю все інше, включаючи брехню та дезінформацію.

Раніше у Кремлі заявили, що готові надати коридор для виходу з України суден із сільськогосподарським продовольством в обмін на скасування санкцій та розмінування всіх українських портів.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати не знімуть санкції з Росії як відповідь на обіцянки щодо експорту зерна з України.

Джерело: US Department of Defense