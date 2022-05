Посли ЄС сьогодні можуть схвалити 6-й пакет санкцій за пропозицією Франції

У неділю, 29 травня, відбудеться зустріч за участю послів Європейського Союзу. Існує ймовірність, що під час переговорів вони узгодять шостий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив у Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

Eu ambassadors meet later this afternoon to possibly agree on the 6th sanctions package on #Russia, including a compromise “oil embargo” which only includes shipped oil. #Ukraine

