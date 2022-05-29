Посли ЄС сьогодні можуть схвалити 6-й пакет санкцій за пропозицією Франції

Травень, 29 в 14:32

У неділю, 29 травня, відбудеться зустріч за участю послів Європейського Союзу. Існує ймовірність, що під час переговорів вони узгодять шостий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив у Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

— Посли ЄС зустрінуться пізніше сьогодні вдень, щоб, можливо, узгодити шостий пакет санкцій щодо Росії, зокрема компромісне “нафтове ембарго”, яке охопить лише відвантажену нафту.

Eu ambassadors meet later this afternoon to possibly agree on the 6th sanctions package on #Russia, including a compromise “oil embargo” which only includes shipped oil. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022

Видання Інтерфакс-Україна повідомляє, що Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій заборону на російську нафту, що доставляється водними шляхами. Ймовірно, це і буде схвалено.

Зараз дивляться

Заборона на російську нафту, що доставляється морським шляхом становить 2/3 від усього імпорту. Очікується, що ця пропозиція буде предметом обговорення на неформальному засіданні Комітету постійних представників перед схваленням на формальному засіданні, яке розпочнеться о 16.00.

Якщо пропозицію затвердять, лідери ЄС вже у понеділок на спеціальному саміті ЄС зможуть затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

Запровадження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина продовжує блокувати нові обмеження. Будапешт аргументує свою позицію тим, що країна не має доступів до портів, через які вона б змогла отримувати альтернативні поставки нафти.