Сербія домовилася про дешевий газ з Путіним на три роки

Травень, 29 в 18:12

Сербія планує підписати контракт терміном на три роки з Росією на постачання газу.

Відповідне рішення було ухвалене під час телефонної розмови сербського президента Александара Вучича з президентом РФ Володимиром Путіним.

За інформацією РТС, Вучич повідомив, що Сербія отримуватиме російський газ “за вигідною для неї ціною”.

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— Ціна на газ буде 100% за нафтовою формулою, тобто від $310 до $408 за тисячу кубометрів газу. Тобто ціна за 2,2 млрд кубометрів газу, переконливо найкраща ціна в Європі. Питання ціни на додаткові 800 млн кубометрів газу, тому що наше споживання зросло, – заявив Вучич.

Вучич розповів, що пояснив Путіну, що через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу.

За інформацією РТС Вучич вже надіслав листа директору Газпрому Олексію Міллеру, щоб обговорити нові обсяги газу.

Президент Сербії також повідомив, що говорив із Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

15 травня Вучич заявив, що Сербія не підтримуватиме санкції проти РФ. Після такої заяви віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що Сербія має приєднатися до санкцій проти Росії, якщо хоче вступити до ЄС.

Джерело: РТС