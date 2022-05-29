Треба було повісити трубку і їхати в Київ! В Естонії розкритикували Шольца та Макрона

Травень, 29 в 17:32

Президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не варто розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним, а радше з’їздити в Україну й допомогти їй перемогти у війні з РФ.

Про це у Facebook написав голова комісії з міжнародних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон.

— Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях для нових актів насильства з боку Росії. 80-хвилинна телефонна розмова Макрона і Шольца з Путіним неминуче змушує перефразувати самого Макрона – хіба це не смерть мозку? – написав він.

Міхкельсон визнає, що йог слова на адресу союзників – є “жорсткими”, але наголошує, що “легітимація людини, яка почала війну, несе загрозу всьому союзному простору”.

Зараз дивляться

Політик не розуміє, чому Париж та Берлін не винесли уроки із недавнього минулого, а також. чому шукають виправдання для затягування військової допомоги Україні та вірять в обіцянки Росії, хоча Кремль веде війну на знищення проти європейського народу.

За словами Міхкельсона, логічніше було б допомогти Україні вистояти й перемогти Росію. Він зазначив, якщо Макрона та Шольца турбує можлива продовольча криза через війну, то потрібно створювати гуманітарний конвой для українських суден із зерном.

— Макрону і Шольцу треба було повісити трубку і терміново вирушити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона та Шольца мотивовані не страхом втратити вплив у демократичній Європі, в яку Україна, безумовно, увійде після перемоги у війні, а також Молдова, Грузія та Білорусь, котрі звільняться від де-факто російської окупації, – написав він.

За словами Міхкельсона, Європа може хоч якийсь час побути без екзистенційної загрози з боку Росії, але для цього лідерські якості мають показати державні діячі, які обстоюють демократичні цінності та принципи.

Напередодні Макрон і Шольц впродовж 80 хвилин говорили з Путіним. Вони вмовляли його вивести війська з України, розблокувати Чорне море й піти на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Marko Mihkelson

Фото: Marko Mihkelson