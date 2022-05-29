Травень, 29 в 11:50

У порт Гельсінкі (столиця Фінляндії) зайшли чотири військові кораблі країн НАТО. Вони прибули із США, Німеччини та Франції.

Американське і німецьке судна брали участь у військових навчаннях в Балтійському морі.

У Військово-морських силах Фінляндії вважають, що інтерес до їхньої країни зріс. Зокрема, міністр оборони країни Антті Кайкконен зазначив, що візит цих суден погодили ще до того, як Фінляндія вирішила подавати заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.

Зараз дивляться

Але перебування кораблів союзників у фінських територіальних водах, за його словами, дає сильний сигнал.

– Нові навчання є частиною підготовки до сірого періоду та можливого зриву Росією подання Фінляндією заявки в НАТО і схвалення членства, – наголосив фінський міністр оборони.

27 травня Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що країна збільшує кількість міжнародних військових навчань. На решту половини 2022 року запланували ще 20 різних навчань, з яких 8 – нові.

Нагадаємо, 18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на членство в НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг назвав це рішення історичним кроком.

Джерело: Ylе