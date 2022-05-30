Травень, 30 в 15:48

Представники країн-членів Європейського Союзу під час зустрічі в понеділок, 30 травня, вчергове не змогли досягнути згоди щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора Росії.

Про це розповів у своєму Twitter-акаунті кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Зустріч послів ЄС завершена. Лідерам можуть бути внесені деякі зміни в висновки Євроради щодо санкцій, але до згоди по шостому пакету ще далеко. Надто багато винятків і відступів, – зазначив журналіст.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine Зараз дивляться — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Раніше сьогодні Рікард Йозвяк інформував, що останній проєкт рішення Євросоюзу щодо шостого пакету санкцій проти РФ передбачає виняток для постачання російської нафти. Згідно з цим документом, нафтове ембарго пропонують не поширювати на нафту з РФ, яка надходить до ЄС через трубопроводи.

А голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що санкції можуть бути узгоджені вже 30 травня. Однак цього поки не сталося.

Варто зазначити, що країни Євросоюзу протягом тижнів не можуть узгодити черговий пакет антиросійських санкцій через розбіжності щодо нафтового ембарго. Проти заборони на імпорт нафти з РФ жорстко виступає Угорщина.

Раніше в Євросоюзі пропонували припинити імпорт всієї російської нафти до кінця 2022 року. Угорщині та Словаччині планували дозволити зберегти імпорт російської нафти до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Проте Угорщина виступила проти цього.

Альтернативне рішення з частковим ембарго на нафту також поки не вдається узгодити.