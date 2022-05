Представники країн-членів Європейського Союзу під час зустрічі в понеділок, 30 травня, вчергове не змогли досягнути згоди щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора Росії.

Про це розповів у своєму Twitter-акаунті кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine

Зараз дивляться

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022