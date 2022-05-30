Травень, 30 в 16:55

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Північноатлантичний Альянс (НАТО) більше не обмежений минулими домовленостями з РФ щодо нерозміщення сил у Східній Європі.

Про це розповів заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він зазначив, що Альянс тепер не зобов’язаний утримуватися від розгортання своїх сил на території країн Східної Європи, оскільки РФ першою порушила домовленості.

Мірча Джоане пояснив, що Москва сама “позбавила будь-якого змісту” Основоположний акт НАТО-РФ, ухвалений у 1997 році, коли здійснила напад на Україну та припинила діалог із Альянсом.

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Цей документ був спрямований на перезавантаження відносин між НАТО та РФ. Сторони задекларували в ньому намір працювати над “запобіганням будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню конвенційних сил в узгоджених регіонах Європи, включно з Центральною та Східною Європою”.

– Вони (РФ, – Ред.) ухвалили рішення, взяли на себе зобов’язання не нападати на сусідні держави, що вони зараз роблять, а також мати регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять. Тому я думаю, що цей установчий акт не функціонує по суті через РФ, – наголосив Джоане.

Він додав, що країна-агресор Росія фактично відійшла від умов угоди 1997 року.

– Тепер ми не маємо обмежень, щоб мати міцні позиції на східному фланзі і гарантувати, що кожен квадратний дюйм території НАТО захищений Статтею 5 та нашими союзниками, – заявив Джоане.

У статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про принцип колективної оборони: напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх унших.

Заступник генсека НАТО не конкретизував плани щодо посилення східного флангу. Водночас він зазначив, що очікує “потужної, гнучкої та стабільної присутності” там сил Альянсу.

У 2017 році НАТО розгорнуло багатонаціональні тактичні групи в країнах Балтії та Польщі. А після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Альянс посилив ці групи.

Країни Балтії вже закликали НАТО розширити присутність військ союзників на їхній території. Це, а також інші питання будуть обговорені на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в середині червня.

Варто зазначити, що після повномасштабного нападу РФ на Україну Фінляндія та Швеція оформили заявки на членство в НАТО. Проте процес їх розгляду заблокувала Туреччина, висунувши низку вимог.

Днями в порт Гельсінкі (Фінляндія) зайшли чотири військові кораблі країн НАТО з США, Німеччини та Франції.