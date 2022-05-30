Статус кандидата в ЄС – політичне рішення, яке можна ухвалити за день – прем’єр Латвії

Травень, 30 в 18:21

Рішення про надання статусу кандидата на членство в Європейський Союз – політичне і може бути ухвалене за день. Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш перед самітом ЄС.

— Європа повинна відкривати свої двері. Кандидатський статус – це суто політичне рішення, яке може бути ухвалене за один день. Тож нині важливо, щоб ми ухвалили це рішення – для України та інших країн, які хочуть поповнити європейську демократичну сім’ю держав, держав, які хочуть жити згідно з верховенством права, а не правом сили, – сказав Каріньш.

За словами латвійського прем’єра, для того, щоб у Європі запанував міцний мир, “Росія повинна програти війну в Україні, а Україна повинна перемогти”.

— І ми можемо допомогти в цьому двома способами: перший – військовим шляхом, допомагаючи Україні оборонятися, а другий – ізолюючи російську економіку (шляхом санкцій, – Ред.), – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні альтернативи статусу кандидата на членство в Євросоюзі. І якщо ЄС не надасть цей статус нашій державі, це буде черговим компромісом Європи з країною-агресором Росією.

Зараз дивляться

А президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва закликав Євросоюз відчинити свої двері перед Україною вже у червні. Він наголосив, що “сьогодні Україна потребує нашого (ЄС, – Ред.) сигналу, відкриття європейських дверей для держави, яка хоче бути частиною європейських спільнот”.