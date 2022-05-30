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У Луврі вандал забруднив тортом захисне скло Джоконди Леонардо да Вінчі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Луврі вандал забруднив тортом захисне скло Джоконди Леонардо да Вінчі
Фото: Depositphotos

У Парижі вандал забруднив тортом захисне скло відомої картини Леонардо да Вінчі Джоконда, яка зберігається у Луврі. Іноземні ЗМІ повідомляють, що це зробив чоловік, переодягнений у літню жінку.

Він приїхав до музею на візку, попрямував до роботи італійського художника та почав розмазувати торт на захисному склі Мона Лізи. Після цього чоловік розкидав у залі троянди.

Правопорушника затримала поліція. Коли чоловіка виводили із музею, він закликав людей “подумати про Землю”. Іноземні видання припустили, що він міг говорити про чергову “акцію на захист природи”.

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У Луврі та місцевій поліції поки що не коментували цей інцидент. Один з очевидців опублікував допис у соцмережах, в якому розповів, що сталося на території музею.

Джоконда або Мона Ліза – це одна з найвідоміших у світі картин італійського художника Леонардо да Вінчі, яка неодноразово ставала об’єктом нападу вандалів. Картину вже обливали кислотою, у неї кидали каменем та пошкоджували шар фарби, після чого картину вирішили закрити куленепробивним склом.

Потім захисне скло Джоконди намагались забризкати фарбою з балончика. А у 2009 році громадянка Росії запустила у картину чашку, пояснивши свій вчинок відмовою в отриманні громадянства Франції.

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