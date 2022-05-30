Угорщина погодилася схвалити нафтове ембарго, але назвала нову умову

Травень, 30 в 17:34

Угорщина підтримає ембарго на російську нафту, яка транспортується кораблями, але з виключеннями для нафти, яка проходить по трубопроводах. Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан під час спілкування з журналістами перед самітом ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вітає пропозицію Європейського Союзу ввести ембарго на російську нафту, яка транспортується кораблем, і звільнити нафту, яка перекачується по суші через Україну до його країни.

Ще однією умовою схвалення ембарго Орбан назвав отримання Будапештом гарантій на отримання цієї нафти навіть у разі “нещасного випадку” на трубопроводі.

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— Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій, – Ред.) – це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що в разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре, – заявив він.

За словами Орбана, Угорщина готова підтримати шостий пакет санкцій, якщо він передбачатиме “рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки”.

— Наразі немає ніякого компромісу, ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту ЄС, – Ред.), тут немає домовленості, – сказав Орбан.

Напередодні повідомлялося, що Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій заборону на російську нафту, що доставляється водними шляхами.

Раніше віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі заявила, що варіант нафтового ембарго проти Росії можуть розглянути без участі Угорщини та всупереч її протестам. За словами Барлі, Віктор Орбан “водить ЄС за ніс” та вимагає мільярди за схвалення його країною нафтового ембарго.

Відмову офіційного Будапешту підтримати нафтове ембарго, Орбан пояснював втратою виходу до моря 100 років тому після Тріанонського мирного договору у 1920 році.