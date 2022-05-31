Ембарго на газ не обговорюватиметься – канцлер Австрії про санкції ЄС проти РФ

Травень, 31 в 17:05

У рамках наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії не обговорюватиметься ембарго на газ.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

– Вже вчора було ясно, я повторю і сьогодні: ембарго на газ не обговорюватиметься, – підкреслив Карл Нехаммер.

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За його словами, канцлер Німеччини Олаф Шольц також дав зрозуміти, що ембарго на газ не планується.

– Російську нафту набагато легше компенсувати. Газ – це зовсім інше. Тому газове ембарго не буде предметом наступного пакета санкцій, – зазначив канцлер Австрії.