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Греція передасть Україні старе озброєння, щоб отримати німецькі бронетранспортери

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Німеччина працює над угодою, в рамках якої Греція передасть Україні стару військову техніку. Натомість греки отримають нові бронетранспортери з Німеччини.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він згадав, що вже досягнуто домовленості з Чеською Республікою. Також зазначив, що домовився з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом про укладання аналогічної угоди після саміту Європейського Союзу.

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Шольц не уточнив, яку саме техніку Греція передасть Україні, в якій кількості та які саме бронетранспортери отримає Греція. Зазначимо, що на озброєнні Німеччини зараз перебувають БМП Marder та Puma.

Канцлер повідомив, що домовленості буде доопрацьовано Міністерствами оборони країн.

Також він додав, що розмовляв зі своїм польським колегою щодо таких домовленостей.

Нагадаємо, що Німеччина зіткнулася з критикою через небажання постачати важке озброєння Україні. Німецький уряд обвинувачення відкидає.

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Джерело: The Washington Post
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